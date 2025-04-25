Solskjaer Fenerbahçe maçı için konuştu

Beşiktaş - Hatayspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Solskjaer, "3 puanı aldığımız için mutluyuz. Hatayspor buraya oynamaya ve kazanmaya gelmişti. Bunu da maçın başında gösterdiler. İlk periyotta bizden daha iyilerdi ve golü de buldular. Biz duygusal kontrolümüzü bu sefer kaybetmedik. Zorluklarla mücadele etmek gerekiyor. Reaksiyonumuz iyiydi. Durumu iyi idare ettik. İkinci yarıda iyi defans yaptık. Öne geçtiğimizde Hatayspor üstümüze geleceği için geride boşluk bulacağımızı biliyorduk, bu boşlukları kullandık." ifadelerini kullandı.

"DAHA TAZE BİR IMMOBILE GÖRÜYORUZ"

Maçta 3 gol atan Immobile ile ilgili de konuşan Norveçli teknik adam, "Immobile üst düzey profesyonel ve iyi bir futbolcu. Son haftalarda oynamama durumuna karşı reaksiyonu çok iyiydi, süreci iyi idare etti. İyi çalıştı. Daha taze bir Immobile görüyoruz bugün. Tecrübe çok önemli. Böyle durumlarda tecrübeli oyunculara ihtiyacımız var. Hat-trick yaptığı için çok mutluyum. Başkanımız kendisiyle konuşuyor, ben de konuşuyorum. Herkesin mutlu olması gerekiyor. Bir oyuncu oynadığı zaman, gol attığında mutlu oluyor." şeklinde konuştu.

"SIRALAMADAN BAĞIMSIZ BİR MAÇ OLACAK"

Ole Gunnar Solskjaer, gelecek hafta Fenerbahçe ile oynanacak derbiye de değinerek, şunları kaydetti:

"Maç yüzde 100 motivasyona sahip iki takım arasında oynanacak. Jose Mourinho ile birbirimizi tanıyoruz. Takımların içinde bulunduğu sıralamadan bağımsız bir maç olacak. Onu ve takımını tanıyorum. Takımını en iyi şekilde maça hazırlayacak. Ben de aynısını yapacağım. Önce bugünün analizini yapacağız sonra Fenerbahçe maçını düşüneceğiz."