Solskjaer forvet krizine el attı: Hepsiyle özel ilgileniyor

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Solskjaer forvet krizine el attı: Hepsiyle özel ilgileniyor

Beşiktaş’ta son aylarda yaşanan forvet krizine el atan Solskjaer 3 oyuncuya da özel çalışmalar yaptırıyor. Norveçli teknik adamın Semih ve Mustafa’ya daha fazla süre vermesi bekleniyor.

Teknik direktörlüğe Solskjaer’in gelişi sonrası ciddi bir çıkış yakalayan Beşiktaş son haftalarda ise düşüşe geçti. Siy ah beyazlılarda özellikle forvet hattındaki istikrarsızlık dikkat çekiyor.

Sezon başında büyük umutlarla gelen Immobile son 2 ayda yaşadığı form düşüşü ile dikkat çekiyor. İtalyan golcünün sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddiaları dolaşırken son haftalarda oldukça verimsiz oynuyor. Golcü oyuncunun özellikle fiziksel düşüşü dikkat çekiyor.

Öte yandan forvet rotasyonunda yer alan Semih Kılıçsoy 4 gol atarken Mustafa Erhan Hekimoğlu ise sadece Süper Kupa’da Galatasaray’a gol atabildi.

Teknik Direktör Solskjaer’in forvet krizine el atarak oyuncuları ile özel olarak ilgilendiği öğrenildi. Norveçli teknik adam Immobile’ye fiziksel çalışmalar yaptırırken Semih ve Mustafa’ya ise gol vuruşları için çalışmalar yaptırıyor. Solskjaer’in iki genç forvete önümüzdeki dönemde daha fazla süre vermesi bekleniyor.

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