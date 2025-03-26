Solskjaer Galatasaray’a karşı 3 yıldıza güveniyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Solskjaer derbi planını belirledi. Norveçli teknik adam özellikle maçın ilk 15 dakikasında rakip alanda kuracağı baskı ile erken gol bulmayı hedefliyor. Solskjaer bu konuda özellikle orta saha oyuncularına güveniyor. Tecrübeli teknik adam oyunculara gereksiz uzun top atmamaları konusunda uyarılar yaptı.

EN ÇOK 3 OYUNCUYA GÜVENİYOR

Öte yandan Solskjaer kritik derbi maçında en çok 3 oyuncuya güveniyor. Norveçli teknik adam derbi mücadelesinde Rafa Silva, Gedson Fernandes ve Rashica’nın performansının kritik olduğunu belirtiyor. Öte yandan Joao Mario’nun oyununun da Galatasaray’a karşı kilit rolde olması bekleniyor.

Teknik Direktör Solskjaer ayrıca Immobile ile görüşerek tecrübeli oyuncuya güvendiğini ve derbide yüksek performans vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Beşiktaş’ın Galatasaray’ı konuk edeceği derbi mücadelesi Cumartesi saat 20.30’da başlayacak.