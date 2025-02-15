Solskjaer "Geldiğimde takımın moral seviyesi aşağıdaydı"

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor’u 2-1 mağlup etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, açıklamalarda bulundu.

Kazandıkları için çok mutlu olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Solskjaer, "İyi bir takıma karşı önemli bir galibiyet aldık. Daha önemlisi gelişim sürecimiz ve inşa ettiğimiz yapı ve inanç anlamında önemli galibiyet oldu. İki yarıya da iyi başladık. Maçın genelinde de de iyi oynadık. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARIN SAVAŞMASINI İSTEDİM"

Norveçli teknik adam, devre arasında soyunma odasında oyuncularına neler söylediğini de anlatarak, "Oyuncularıma iyi başladığımızı söyledim. Gole kadar iyi oynadık. Golden sonra bir durduk. Enerji toplama için bir durma diyebiliriz. Oyuncularıma savaşmaya ihtiyacımız olduğunu söyledim. İkinci yarıya da savaşarak başladık. Taktik anlamında ufak değişiklikler yaptık. Taraftar da inanılmaz destek odu. Oyuncuların bir şeyleri değiştirmek istediğini görünce taraftarlar da destek veriyor" şeklinde konuştu.

"GELDİĞİMDE MORAL SEVİYESİ AŞAĞIDAYDI"

Beşiktaş’ın son 2-3 yıldır zor zamanlardan geçtiğini hatırlatan Solskjaer, "Çok fazla başkan ve teknik direktör değişti. Ben geldiğimde de takım moral ve seviye olarak aşağıdaydı. Ama başkanımızın projeye inancı, isteği çok şeyi farklılaştırıyor. İlk konuştuğumuzda da mantalitesini sevmiştim. Çünkü çalışan, savaşan oyunculardan kurulu bir takım istiyor. Doğru ve enerjisini sahaya yanıştan genç oyuncuları görmek istiyoruz. Tabii tecrübeli oyuncular da görmek istiyoruz. Bunları harmanlamak istiyoruz" cümlelerine yer verdi.

"YENİ TRANSFERLER ÇOK YETENEKLİ"

Yeni transferler Keny Arroyo ve Elan Ricardo hakkında da görüşlerini aktaran Ole Gunnar Solskjaer, "Biz domine eden bir Beşiktaş kurmak istiyoruz. İkisi de yetenekli ve iyi karakterli oyuncular. Zaman lazım. İkisi de başka kültürden geldi. Yavaş yavaş oynayacaklar. Bugün maçın atmosferi dolayısıyla diğer oyuncular oynadılar. İkisi de önemli oyuncular olarak. Biz Beşiktaş’ın geleceğini kuruyoruz. Onlardan beklentimizi düşürmememiz gerekiyor. Şu an çok gençler. İkisi de Beşiktaş’ın geleceği için çok önemli" diye konuştu

Solskjaer, Chamberlain’in de fiziksel olarak geliştiğini, gün geçtikçe daha iyi olacağını ve kendisini orta sahada oynatmayı düşündüğünü söyledi.