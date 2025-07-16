Solskjaer haklı çıktı! Kartal Kayra frikikten Scholes gibi yazdı

Yeni sezon hazırlıklarına yurt dışında devam eden Beşiktaş St. Polten ve Admira Wacker'in ardından Avusturya'nın Kapfenberg kentinde Wolfsberger karşısında 3'üncü hazırlık maçına çıktı.

KARTAL KAYRA'NIN FRİKİK GOLÜ İLK YARIYA DAMGA VURDU

Bugün TSİ 19.30'da başlayan karşılaşmanın ilk yarısı karşılık gol düellosuna sahne olurken Beşiktaş iki kez geriden gelerek eşitliği yakaladı.

Dejan Zukic'in 30'uncu dakikada attığı gole 6 dakika sonra Demir Ege cevap verirken ev sahibi ekibin Marco Sulzner ile 44'te yeniden öne geçmesinin ardından bu kez sahneye Kartal Kayra çıktı.

Kartal Kayra Yılmaz 45+1'de frikikten attığı harika golle ilk yarıya damga vurdu.

???? Kartal Kayra Yılmaz'dan harika bir frikik golü! ????



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/zCL8lcgxFp pic.twitter.com/B71PonA66B — HT Spor (@HTSpor) July 16, 2025

SOLSKJAER'İN SÖZLERİ AKILLARA GELDİ

Demir Ege ve Kartal Kayra'nın attığı goller akıllara önceki gün açıklamalarda bulunan Ola Gunnar Solskjaer'in sözlerini getirdi.

Norveçli teknik adam röportajında Demir Ege'yi Busquets'e Kartal Kayra'yı ise Scholes'a benzetmişti.