Solskjaer ilk kez Dolmabahçe’de Süper Lig maçına çıkacak

Beşiktaş, Süper Lig’in 24. haftasında Trabzonspor’u ağırlayacak. Siyah beyazlılar dev maçta galip gelerek hem taraftarlarını mutlu etmeyi hem de ligi üst sıralarda bitirmek için iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.

Beşiktaş Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer için Trabzonspor maçı ayrı bir önem taşıyor. Norveçli teknik adam ilk kez iç sahada bir Süper Lig maçına çıkacak.

Daha önce Beşiktaş'ın başında Tüpraş Stadı'nda yalnızca UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'ya karşı sahaya çıkan Norveçli teknik adam, o karşılaşmadan 4-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Ligde ise Antalyaspor ve Sivasspor deplasmanlarında görev alan Solskjaer, siyah-beyazlı taraftarlar önündeki ilk Süper Lig deneyimini Trabzonspor'a karşı yaşayacak.

Öte yandan Norveçli teknik adam kritik maç öncesi oyuncularına uyarılar yaptı. Solskjaer, takımla yaptığı toplantıda Trabzonspor maçını ciddiye almaları gerektiğinin altını çizerek "Kendi sahamızda ve taraftarımız önünde kazanmaktan başka şansımız yok” dedi.