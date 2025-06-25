Solskjaer istemişti: Takımından resmen ayrıldı

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Solskjaer istemişti: Takımından resmen ayrıldı

Transferde ismi Beşiktaş'la anılan Manchester United'ın stoperi Victor Lindelöf kulüpten resmen ayrıldı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, İsveçli stoperi Victor Lindelöf ile resmen yollarını ayırdığını duyurdu.

Kırmızı şeytanlar resmi siteden yaptığı paylaşımda 30 yaşındaki defans oyuncusuna kulüpte geçirdiği 8 yıl için teşekkür etti.

Lindelöf de verdiği demeçte, "Bir oyuncu olarak ayrılıyorum ama her zaman bir taraftar olacağım. Umarım önümüzdeki sezon bu sezondan biraz daha iyi olur" dedi.

Lindelöf'ün ismi geçen sezon Fenerbahçe ile anılmıştı. Bu transfer dönemimde ise Beşiktaş'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskaer'in eski öğrencisini kadroya katmak istediği iddia edilmişti.

Tecrübeli stoper 2017 yılında Benfica'dan Manchester United'a 35 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

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