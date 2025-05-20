Solskjaer itiraf etti: İlk adımı attı ama…

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, siyah beyazlı kulübe gelişiyle ilgili “Hem fiziksel, hem zihinsel, hem de sonuçlar açısından çok aşağıda olan bir takıma katıldım. Üzerinde çalıştığımız en önemli konu özgüvendi” dedi.

Ülkesinin basınına konuşan Norveçli teknik adam “Futbolun fiziksel bir spor olduğunu düşünüyorum, dolayısıyla koşmanız gerekiyor ve ben oyuncularımdan bunu istiyorum. Topu kaybettiğimizde geri koşup topu geri kazanmalıyız” diye konuştu. Norveçli teknik adam “Beşiktaş’taki işinizi başarılı saymanız için ne gerekiyor?” sorusu üzerine ise şunları söyledi:

İLK ADIMI ATTIK

“Bunu göreceğiz. İlk hedefimiz puan tablosunda biraz daha yukarılara çıkıp Avrupa Kupası’nda yerimizi alabilmek için mücadele etmekti. Artık kesin olarak Avrupa kupalarına katılıyoruz. İlk adım atıldı, önümüzdeki sezon hedefimiz ilk iki sıraya daha da yaklaşmak olmalı. Çünkü şu anda ilk iki sıranın çok daha gerideyiz.”