Solskjaer, Okan Buruk'u ikinci kez devirdi!

Kaynak: İHA
Solskjaer, Okan Buruk'u ikinci kez devirdi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’a karşı ikinci galibiyetini aldı.

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetle siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer de sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk’a karşı ikinci galibiyetini elde etti.

BAŞAKŞEHİR'DE MAĞLUP ETTİ

Solskjaer ile Buruk daha önce iki kez karşı karşıya gelmişti. Söz konusu maçlarda Buruk, Başakşehir’i çalıştırırken, Solskjaer de Manchester United’ın başındaydı. Başakşehir ile Manchester United, 2020-2021 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde aynı grupta yer almış ve iki takım da 1’er galibiyet sevinci yaşamıştı.

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