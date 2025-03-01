Solskjaer "Süper Lig'deki oynanan futbol hoşuma gidiyor"

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında sahasında Kayserispor’u 2-0 mağlup etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.



"İYİ BİR KARAKTER KOYDUK"

Elde edilen 3 puandan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Norveçli teknik adam, "İlk yarı aslında iyi oynadık. Önde iyi bastık, topa sahip olduk. Ama yeteri kadar gol bulamadık. İkinci yarı ise Kayserispor topa daha çok sahip oldu ve bizim baskı şiddetimiz düştü. Kendi adımıza durumu zorlaştırdık. Takımda herkes çok iyi bir ruh gösterdi, karakter sergiledi. Defans oyuncularımızı tebrik etmek istiyorum. İyi bir şekilde karakter koyduk. Hoca olarak bunu görmek güzel. Tutkulu ve savaşan bir takım gördüm. Mario’nun golü de çok güzeldi. Onu da tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

"BİR HAFTADA ÜÇ MAÇ OYNADIK"

Solskajer, takımın fiziksel açıdan gelişmesi gerektiğini de belirterek, "Neredeyse 1 haftada 3 maç oynadık. Biraz yorgunluk var. Takımın fiziksel kapasitenin gelişmesi gerektiğini biliyoruz. Fiziksel gelişim yapmak zorundayız. Mantaliteyi geliştirmeye ihtiyacımız yok. Savaşan bir ruh koydu ortaya oyuncularımız. Üçüncü stoperi oyuna almayı sevmiyorum" şeklinde konuştu.



Türkiye Kupası’nın büyük hedeflerinden biri olduğunu ancak lige de konsantre olmaları gerektiğine dikkat çeken Ole Gunnar Solskjaer, "Ligde de puan almak önemli. Ligde kontrol bizde. Puan kazandığımızda Avrupa’ya gitme hedefimizde kontrol bizde oluyor. Kupa biraz belirsiz olabiliyor. Her an her şey olabilir. Lige göre garanti değil. Avrupa büyük bir hedefimiz. Lige de odaklanmak zorundayız. Kaliteli oyuncularımız var. Lig, odak noktamızı kaybetmemiz gereken bir mücadele alanı" cümlelerine yer verdi.



"LİGDE OYNANAN OYUNU SEVİYORUM"

Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig’de oynanan oyunun hoşuna gittiğini vurgulayarak, "Futbolda hiçbir şey sürpriz değil. Ligde çok iyi hocalar var. Zihinsel anlamda çok iyi takımlar ve oyuncular var. Çok iyi hazırlanmamız gerekiyor rakiplere karşı. Çok iyi forvet ve kanatlar var. Takımlar ligde ofansif oynamayı seviyor. Öne hızlı hücumlarla oynamaya çalışıyorlar. Bu fırsatları vermemeliyiz ve her zaman hazır olmak zorundayız" değerlendirmesinde bulundu.