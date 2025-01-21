Solskjaer transfer istedi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 7’nci hafta mücadelesinde yarın saat 18.30’da İspanya temsilcisi Athletic Bilbao’yu konuk edecek. Maç öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ'A HER ŞEYİMİ VERMEK İSTİYORUM"

Teknik direktör değişimlerinin zor durumlarda olduğunu belirten 51 yaşındaki teknik adam, “Hoca değişmesi işlerin bir yerde kötü gittiği anlamına geliyor. Zor durumlarda hocalar değişir. Manchester’daki görevimden keyif aldım. Orası kapandı artık. Ben şu an Beşiktaş’ta çalışmak için sabırsızlanıyorum. Önemi olan burada benim istikrarım, benim devamlılığım. Ben buraya gelmeden önce hiçbir haber çıkmadı. Başkan ve yönetimle birkaç kez konuşmuştum. Haber sızmaması da ne kadar iyi bir yönetimin burada olduğunun işareti. Ben Beşiktaş’ta her şeyimi vermek istiyorum. Oyuncularımı da en iyi seviyeye getirmek için çabalayacağım. Bilbao maçı zor bir maç olacak. İlk maç için gerçekten zor bir maç. Bundan birkaç hafta önce Fenerbahçe’ye karşı kazandılar. Biz hazırız. Umarım iyi bir maç olacak” dedi.

"TRANSFER YAPMAMIZ GEREK"

Transferle ilgili gelen soruyu da yanıtlayan Solskjaer, “Transfer yapmamız gereken birkaç pozisyon var. Serdar hoca da bize yardımcı oluyor. O bir kulüp efsanesi. Onun da doğum günü aslında. İdmandan sonra ona bir pasta keseriz” şeklinde konuştu.

"SAHADA SAVAŞMALIYIZ"

Sahada savaşan bir oyuncu grubu oluşturmak istediklerini söyleyen Solskjaer, “Bizim odak noktamız yarınki maç. Bizim buradaki amacımız bir antrenman, maç kültürü oluşturmak. Sahada birbirine yardımcı olan, savaşan bir oyuncu grubu oluşturmak. Bunu yaptığımızda başarının bir sırrı olmayacak bizim için” ifadelerini kullandı.