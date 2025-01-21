Solskjaer transfer kararını verdi: Listedeki oyuncular ortaya çıktı

Büyük bir yönetim krizinden çıkan ve teknik direktör değişikliğine giden Beşiktaş’ta Solskjaer’in takımın başına geçmesi ile birlikte transfer listesi şekilleniyor. Başkan Serdal Adalı ile görüşen Norveçli teknik adam 3 transfer istedi. Transferlerin sol bek, kanat ve forvete yapılması bekleniyor. Öte yandan duruma gire stoper takviyesinin yapılabileceği öğrenildi.

Beşiktaş’ın transfer listesinde bulunan 2 isim dikkat çekti. Siyah beyazlılarda sol bek için ilk sıraya Young Boys forması giyen Hadjam yerleşti. Siyah beyazlı yönetim, sezon başında da listede bulunan 21 yaşındaki oyuncu için harekete geçti.

Öte yandan forvet için ilk aday Göztepe forması giyen Romulo oldu. İzmir ekibinde kiralık oynayan Brezilyalı oyuncu için Göztepe’nin satın alma opsiyonunu kullanması beklenecek. Beşiktaş, yönetimi, Romulo’nun bonservisinin Göztepe’ye geçmesinin ardından görüşmelere başlayacak.

Beşiktaş’ın kanat takviyesi için İngiltere ve Norveç’ten oyuncular baktığı gelen haberler arasında yer alıyor.