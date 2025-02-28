Solskjaer transferde 2 adayını belirledi: Sezon sonu harekete geçecekler

Teknik direktörlüğe Solskjaer’in gelmesi sonrası çıkışa geçen Beşiktaş önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için şimdiden harekete geçti. Siyah beyazlıların transferde önceliğini kanat beklerine verdiği öğrenildi.

Teknik Direktör Solskjaer kanat bekleri için 2 aday belirledi. Norveçli teknik adamın ilk adayının Arjantinli oyuncu Tagliafico olduğu ortaya çıktı. Arjantinli sol bek daha önce de siyah beyazlıların gündemine gelse de transfer gerçekleşmedi. Beşiktaş yönetimi sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 32 yaşındaki oyuncu için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Tecrübeli oyuncu Arjantin basınına yaptığı açıklamada kariyerine Avrupa’da devam etmek istediğini dile getirmişti. Tagliafico’nun Beşiktaş’a gelmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında yer alıyor.

İKİNCİ ADAY TIERNEY

Beşiktaş’ta sol bek için ikinci adayın Kieran Tierney olduğu öğrenildi. Ara transferde menajer vasıtasıyla siyah beyazlıların gündemine gelen tecrübeli oyuncunun sezon sonunda transfer edilme ihtimali bulunuyor. Bu sezon Arsenal’de sadece 7 maça çıkabilen Tierney’in bonservis bedeli ödenmeden kadroya katılması bekleniyor.

Beşiktaş yönetiminin Masuaku ile sözleşme yenileceği ve sonrasında 2 adaydan birini transfer edeceği öğrenildi.