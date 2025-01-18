Solskjaer ve yardımcıları sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için anlaştığı ve İstanbul'a getirdiği Ole Gunnar Solskjaer sağlık kontrolünden geçti. Kontrolde Solskjaer'in yanı sıra Norveçli hocanın teknik heyetindeki isimler de yer aldı. Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için görüşmelere başladığımız Ole Gunnar Solskjaer ile Yardımcı Antrenör Erling Moe ve Kaleci Antrenörü Richard John Hartis, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nden sağlık kontrolünden geçtiler."

"Detaylı kan tetkiklerinin yapılmasıyla başlayan sağlık kontrolleri; ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde yapılan muayenelerin ardından akciğer ve efor testleriyle tamamlandı."