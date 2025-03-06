Solskjaer’den Beşiktaş’ın golcülerine özel markaj

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Solskjaer’den Beşiktaş’ın golcülerine özel markaj

Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer golcüleri özel markaja aldı. Norveçli teknik adam Semih ve Immobile ile hem özel görüşmeler yapıyor hem de farklı çalışmalar yaptırıyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, oyunculara yaptığı özel dokunuşlarla dikkatleri üstüne çekti. Norveçli teknik adam, hem sistemde yaptığı değişikliklerle hem de oyunculara yaptığı dokunuşlarla takımın performansını yukarı çekti.

Ancak iki oyuncu Solskjaer’in gelişinden bu yana fazla bir varlık gösteremedi. Bu oyuncuların başında sezon başında büyük umutlarla gelen Immobile yer alıyor. İtalyan golcü sezona iyi bir başlangıç yapsa da son haftalarda büyük düşüş gösterdi.

Teknik Direktör Solskjaer, tecrübeli golcü ile özel bir görüşme yaparak motive etmeye çalıştı. Norveçli teknik adam Süper Lig’de ve Türkiye Kupası’nda golcü oyuncuya ihtiyacı olduğunu vurgulayarak sahada kalitesini göstermesini istedi.

SEMİH’E ÖZEL ÇALIŞMA YAPTIRIYOR

Öte yandan Teknik Direktör Solskjaer, sezon başından bu yana yedek kaldığı için morali olukça bozulan ve performansı düşüşe geçen Semih ile özel olarak ilgileniyor. Norveçli teknik adam bir yandan genç golcüyü motive etmeye çalışırken diğer yandan ise özel çalışmalar ile eksiklerini gidermeye çalışıyor.

Semih'in, özellikle ceza sahası içinde topla buluştuğunda kafasını eğmesi Solskjaer'i çok rahatsız ediyor.
Norveçli teknik adam bu konuda Semih'e yasak getirdi. Norveçli çalıştırıcı, sahanın her bölgesine hâkim olabilmesi için yıldız oyuncuya özel çalışmalar yaptırmaya başladığı, yönetimin de bu durumdan çok memnun olduğu öğrenildi.

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