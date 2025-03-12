Solskjaer’den değişiklik kararı: 2 oyuncunun performansını beğenmedi

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Solskjaer’den değişiklik kararı: 2 oyuncunun performansını beğenmedi

Beşiktaş’ta Konyaspor maçı hazırlıkları devam ederken flaş bir karar geldi. 2 oyuncunun performansını beğenmeyen Teknik Direktör Solskjaer kadroda değişikliğe hazırlanıyor.

Süper Lig’de kendi evinde Gaziantep FK’ya 2-1 mağlup olan Beşiktaş, Konyaspor’a konuk olacak. Teknik Direktör Solskjaer yönetiminde çalışmalarına devam eden siyah beyazlıların kadrosunda değişim bekleniyor.

Norveçli teknik adam, özellikle Immobile ve Chamberlain'den istediği verimi alamayınca gözünü alternatif isimlere çevirdi. İngiliz oyuncunun beklentilerin altında kalması nedeniyle Hadziahmetovic'in ilk 11’e yerleşmesi bekleniyor.

Öte yandan Norveçli teknik adamın ara transferde gelen Kenny Arroyo’ya daha fazla süre vererek takıma alışmasını hızlandırmayı amaçladığı belirtiliyor.

Solskjaer’in Konyaspor maçında Immobile’nin yerine ilk 11’e Semih Kılıçsoy’u koyup koymayacağı ise belirsizliğini koruyor. Beşiktaş’ın Konyaspor maçı 11’inin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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