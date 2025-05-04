Solskjaer’den derbiye saatler kala flaş açıklama

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesinde Süper Lig'de 3. olmanın önemine dikkat çekerek; Türkiye Kupası finalini Galatasaray'ın kazanması halinde Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan değil, play-off turundan başlayacaklarını vurguladı ve "Üçüncü olursak, oyuncular yazın bir hafta daha izin alacak." ifadelerini kullandı.

İngiliz basınında BBC'ye konuşan Solskjaer, "Neden Beşiktaş?" sorusunu şu sözlerle yanıtladı:

"Kulüp harika. Çalışmıyorken çok fazla teklif aldım. Geriye dönüp baktığımda 'Keşke orada olsaydım' diye düşündüğüm tek kulüp buydu çünkü çok fazla potansiyel var. Kulüpteki kimliğin ve kültürün sizinle uyumlu olduğunu hissediyorsunuz; dürüstlük, toplum çalışmasıyla ilgili değerler. Yurt dışına çıkıp oynayan ilk kulüp bizdik. Bu anlamda Manchester United'a çok benziyor. Orada olduğumda bana Manchester United'ı hatırlattı."

Siyah beyazlı teknik adam, ManU'yu çalıştırdığı dönemden öğrencisi olan Fred ile Fenerbahçe derbisinde rakip olacaklarının hatırlatılması üzerine İngiliz takımının o dönemki orta saha hattına vurgu yaptı ve "Scott McTominay ve Fred birlikte her gün yüzde 100'ünü veren iki adamdı. Scott'ı nasıl satabiliyorsun, aklım almıyor" dedi.

Solskjaer, Türkiye'ye geldiğinden beri Jose Mourinho ile görüşmediğini ve kendisiyle tekrar görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

MOURİNHO İLE YAŞADIĞI TARTIŞMAYLA İLGİLİ YILLAR SONRA KONUŞTU

Mourinho ile Manchester United’ı çalıştırdığı dönemde yaşadığı tartışmanın hatırlatılması üzerine omuz silken ve "Bunu hatırlıyorum" diyen Ole Gunnar Solskjaer "Sen kendi takımına bakıyorsun. Elbette tüm karizmaya sahip ve burada hiçbirimizin çok fazla değişeceğini sanmıyorum. Onu tekrar görmek güzel olacak ve umarım manşetler sadece takım ve oynanan futbolla ilgili olur, başka hiçbir şeyle değil." ifadelerini kullandı.

Solskjaer, Ülker Stadı'ndaki atmosferin çok ateşli olacağını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Galatasaray maçında gördüm, evimizde maçları kazanıyorsak bundan daha iyi bir şey yok. Evdeyseniz ve kazanamazsanız, bundan daha kötüsü yoktur. Futbol anlarla belirlenir. Perşembe gecesi Athletic Bilbao'nun iki veya üç gol şansı vardı ve Victor gol çizgisinde birini kurtardı. Sonra her şey değişti. Futbolda kazanmak ve kaybetmek arasındaki farklar çok yakındır. Bazen iyi olmaktansa şanslı olmak daha iyidir. Umarım Jose'nin kötü gecelerinden biri olur."