Solskjaer'den duygusal Gedson itirafı: Hayatım boyunca unutmayacağım

Beşiktaş Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda yarın Shakhtar Donetsk ile rövanş maçına çıkacak.

"BİRİNCİ GOLÜ ATMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Zorlu karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ola Gunnar Solskjaer, "Rakibimizi analiz ettik. 2 gol bulmak zorundayız. İyi çalıştık. Maçın ilk yarısı bitti şimdi ikinci yarısı oynanacak. Birinci golü atmak bizim için çok çok önemli. Hatta hayat memat meselesi diyebilirim." diye konuştu.

"GEDSON'UN YERİNE BAŞKA BİR OYUNCU GETİRECEĞİZ"

Gedson Fernandes'in ayrılığı sonrası nasıl bir yol izleyeceklerinin sorulması üzerine konuşan Norveçli teknik adam şunları söyledi:

"Gedson sadece harika bir futbolcu değil, aynı zamanda harika bir karakter. Herkes onu kulüpte çok seviyor. Ona iyi şanslar diliyorum. Onu kulüpte tutmamız mümkün olmadı. Ayrılığı çok duygusaldı. Herkes ona sarıldı. Bu da benim sürekli hatırlayacağım bir andı. Geçen hafta çok iyi oynadı. Gideceğini bilmesine rağmen profesyonel davrandı. Bir yolunu bulmalıyız. Kartal var, Joao Mario var. Gedson'dan çok farklı tipte oyuncular. Gedson'un yerine başka bir oyuncu getireceğimizi düşünüyorum. Başkanımız çok istekli bu noktada. İyi bir transfer dönemi geçiriyoruz. Tammy ve Orkun gibi oyuncuları aldık. Daha iyi bir takım kurmak için de üst düzey oyuncular arıyoruz hala. Ben de çok heyecanlıyım. Kupalar için mücadele edecek takımı ortaya çıkaracağımızı düşünüyorum."

"ORKUN HAZIR DEĞİL"

Orkun Kökçü'nün sakatlığı nedeniyle oynama ihtimalinin düşük olduğunu ifade eden Solskjaer, "Orkun'un ufak sakatlıkları var. Yüzde yüz hazır değil. Onu kadroya almak istedik. Burada olmasını istedik. Bugün takımla bile idman yapacağından emin değilim ama bizim için çok önemli bir oyuncu olduğu için burada olmasını istedik. Sezon 11 ay. Orkun'un yarın oynaması çok riskliyse ona göre bir aksiyon alacağız." dedi.