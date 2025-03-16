Solskjaer'den Fair-Play mesajı "Kendi kalemize de golü atardık"

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu. Solskjaer, "Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Ceza sahası içinde çok iyi savunma yaptılar. Hayal kırıklığı bir mağlubiyet oldu. Gol atamadık, maçı kazanmayı hak etmedik. Oyuna başlangıcımız kötüydü. Rakibimiz oyunu domine etti. Başlangıçtan itibaren olması gereken standardın altında kaldık. Taraftarlardan özür dilemeliyiz, onların beklentisini karşılayamadık. Umarız ki böyle bir şey bir daha tekrarlanmayacak" şeklinde konuştu.

"HAREKETLİLİK VE BİTİRİCİLİK EKSİKTİ"



"Önemli oyuncuları getirip yeni ve iyi bir takım inşa etmek için çalışacağız"

Solskjaer, oyuna hakim bir takım olmak için mücadele ettiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Bunun için çalışıyoruz. Bugün aslında oyunu rakibin ceza sahasında oynadık ama kalite, hareketlilik ve bitiricilik eksikti. Orta kalitesi eksikti. Çaba, gayret vardı ama kalitemiz pek yoktu. Bu seviyeye gelecek takım oluşturmak için birkaç transfer olabilir. Önemli oyuncuları getirip yeni ve iyi bir takım inşa etmek için çalışacağız. Çalışmak zorundayız. Bugün şöyle bir şey de var; ceza sahasına çok fazla girdik, bir şekilde golü atamadık. Ben de kariyerimde böyle bir şey görmedim."

"OYUNCULARA KALEMİZE GOL ATMALARINI SÖYLERDİM"

Beşiktaş'ın, fair-play'i ve değerlerini korumak zorunda olduğunun altını çizen Norveçli teknik direktör, "Bu değerler, önemli. Oyuncular gol atmayı istiyorlar, tutkulular, heyecanlılar. Bugün o pozisyonda golü atsaydık, oyuncularıma kalemize gol atmalarını söylerdim. Kendi kalemize de golü atardık. Futbolu bu şekilde iyi yanlarıyla öne çıkarmalıyız, yükseltmeyiz" diye konuştu.