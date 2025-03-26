Solskjaer'den Immobile’ye uyarı: Galatasaray derbisine dikkat çekti

Beşiktaş’ın Galatasaray’ı konuk edeceği dev maç için hazırlıkları devam ediyor. Siyah beyazlılar, ezeli rakibini mağlup ederek yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Kritik maç öncesinde Immobile’nin performansı kafalarda soru işaretlerine neden oldu. İtalyan golcü son haftalarda gol yollarında çok etkisiz kaldı. Sezona oldukça iyi başlayan Immobile, özellikle Solskjaer dönemindeki etkisiz oyunu ile dikkat çekiyor.

Teknik Direktör Solskjaer, sezon sonunda takımdan ayrılacağı yönünde iddialar olan Immobile ile görüştü. Norveçli teknik adam, derbi öncesinde yapacağı kritik görüşmede golcü oyuncuya uyarılar yaptı. Solskjaer, Immobile’ye Galatasaray derbisinin son şansı olduğunu belirterek derbideki oyununun takımdaki geleceği için belirleyici olacağının altını çizdi.

Yapılan görüşmeye göre Immobile, Galatasaray derbisinde beklenen oyunu oynayamazsa sezonun geri kalanında formayı Semih Kılıçsoy’a kaptırabilir. Öte yandan siyah beyazlı yönetimin derbideki oyuna göre tecrübeli oyuncuyu sezon sonunda satış listesine koyabilir.

Beşiktaş forması ile 33 maça çıkan Immobile 15 gol attı ve 3 asist yaptı.