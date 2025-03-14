Solskjaer’den oyunculara uyarı: Beşiktaş üst üste 2 maç kaybetmez

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Solskjaer’den oyunculara uyarı: Beşiktaş üst üste 2 maç kaybetmez

Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer’den Konyaspor maçı öncesi uyarı geldi. Oyuncuları ile toplantı yapan Norveçli teknik adam “Beşiktaş asla üst üste 2 maç kaybetmez” dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Gaziantep yenilgisiyle morali bozulan takımını Tümosan Konyaspor maçına motive etmeye çalışıyor.

Hafta boyunca takımına yoğun bir antrenman programı hazırlayan ve taktiksel açıdan futbolcularına yükleme yapan Norveçli teknik adam, mental olarak da oyuncularını ayağa kaldırmaya çalıştı.

Oyuncularını motive etmeye çalışan Solskjaer, "Beşiktaş çok büyük bir kulüp ve asla iki maç üst üste kaybetmez. Reaksiyon vermemiz gerekiyor. Yenilgiyi kimse aklından geçirmesin. Ayağa kalkmalıyız." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Solskjaer ile şu ana kadar çıktığı 6 lig maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Norveçli, Beşiktaş ile 2.17 puan ortalaması yakaladı. Beşiktaş, cumartesi akşamı 20.30'da Tümosan Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

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