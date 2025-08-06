Solskjaer'den St. Patrick's uyarısı! 'Sahada savaş olacak'

Beşiktaş Teknik Direktörü Ola Gunnar Solskjaer, Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda yarın oynanacak St. Patrick's maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ZOR BİR MAÇA ÇIKACAĞIZ"

Norveçli teknik adam, Avrupa Ligi'nden elenmelerinin hayal kırıklığı yarattığını ancak Konferans Ligi'nde finale kadar çıkmayı hayal ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Bir hayal kırıklığı yaşadık. Şimdi başka bir turnuvada mücadele ediyoruz. Elimizden gelenin en iyisi yapıp en iyi yere ulaşmak için mücadele edeceğiz. Oyuncularımız iyi reaksiyon verdiler. Zor bir maça çıkacağız. İyi bir takım. Başakşehir ile burada oynadılar ve 0-0 biten bir maç oldu. Sahada savaş olacağını biliyorum. Defansif olarak ritim tutuyorlar ve formlarını yakaladılar. Genç bir forvet oyuncuları var. Kendisi daha 17 yaşında çok iyi bir oyuncu. Tottenham'a gidecek. Tottenham da iyi bir iş yaptı onu alarak. Ona da dikkat edeceğiz.

"FİNALİ HAYAL EDİYORUZ"

Baskı ayrıcalıktır. Baskıya ihtiyacımız var. Baskı altında en iyisini yapmak durumundayız. Doğru zamanda oyuncularımızın karakterini ve bireysel yeteneklerini göstermeleri gerekiyor. Eleştiriler olacak, bunu kabul etmek zorundayız. Kaybettiğiniz zaman eleştiriler olacak. Kazandığınızda da övgüler olacak. Övgü alsak da biz her zaman kendimizi geliştirmek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Çok ileriyi düşünmek doğru değil. Maç ve tur tur bakıyoruz. Olduğumuz her turnuvada kazanmak için varız. Dolayısıyla finali de hayal ediyoruz.

"FUTBOLDA KOLAY GALİBİYET YOK"

Eğer herhangi bir takımdan daha iyi olduğumuzu düşünürsek yanılırız. Onlar da kazanmak istiyor. Rakibimize saygı göstermek zorundayız. Geçen sene bir tur daha önde elendi Konferans Ligi'nden. Futbolda asla kolay galibiyet diye bir şey yoktur.