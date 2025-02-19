Solskjaer'i gönderdiklerine pişman oldular! Mourinho’yu bile solladı

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer’in gelişi ile birlikte büyük çıkış yakaladı. Siyah beyazlılar şampiyonluk yarışından Kasım ayında kopsa da son haftalarda oynadığı futbolla önümüzdeki sezon için umut verdi.

Norveçli teknik adam siyah beyazlı taraftarların sevgilisi olurken İngiliz basınından övgüler aldı. Ortaya çıkan istatiskiklere göre, Sir Alex Ferguson’un emekli olmasından sonra göreve gelen Manchester United teknik adamları içinde en başarılı istatistiği Solskjaer yakaladı. Ten Hag sonrası imza atan ve yüzde 43 kazanma oranı tutturan Ruben Amorim, en başarısız hoca olarak dikkat çekti. Çıkan haberlerde Manchester United’ın Solskjaer’i gönderdiği için çok pişman olduğu vurgulandı.



MOURİNHO’YU BİLE SOLLADI

Manchester United ligde 15. sıraya gerileyip, düşme potasına girdi. İngilizler, Norveçli teknik adama duyulan özlemi anlatan manşetler attı.



BBC Sport'un açıkladığı verilere göre Portekizli çalıştırıcının 21 maçta aldığı 30 puan, Kırmızı Şeytanlar'ın Premier Lig'deki en kötü performansı. 2018 ve 2021 yılları arasında İngiliz devinde görev yapan Beşiktaş'ın başarılı hocası Ole Gunnar Solskjaer, ilk 21 müsabakasında yakaladığı yüzde 71'lik kazanma oranıyla listenin ilk sırasında bulunuyor.



Onu yüzde 67 ile Erik Ten Hag, yüzde 57 ile Moyes, ve yüzde 52 ile Jose Mourinho takip ediyor.