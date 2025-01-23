Solskjaer'in harika başlangıcı akıllara Manchester United’daki ilk maçını getirdi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’ndeki ilk maçta sahasında Athletic Bilbao’yu 4-1 mağlup etti. Siyah beyazlı oyuncular hem oynadıkları harika futbolla hem de bol gollü sonuçla taraftarları mest etti. Beşiktaş, İspanyol ekibine karşı aldığı galibiyetle UEFA Avrupa Ligi’nde play off oynama şansını son maça taşıdı. Siyah beyazlılar, son maçında Twente’ye konuk olacak.

Beşiktaş, yeni hocası Solskjaer ile çıktığı ilk maçta oldukça görkemli bir oyunla galibiyete ulaştı. Siyah beyazlılarda özellikle Muçi, Emirhan Topçu, Svensson, Rashica ve Al Musrati gibi oyuncuların performansındaki gözle görünür artış dikkat çekti.

AKILLARA MANCHESTER UNİTED’DAKİ İLK MAÇI GELDİ

Norveçli hocanın Beşiktaş’taki ilk maçında aldığı 4-1’lik galibiyet akıllara Manchester United dönemini getirdi.

İngiliz ekibini 19 Aralık 2018'de başlayan ve 21 Kasım 2021'de sona eren dönemde çalıştıran deneyimli teknik adam, Manchester United'ın başındaki ilk karşılaşmasında Cardiff City'yi deplasmanda 5-1 yenmişti. Solskjaer, söz konusu maçla beraber görev yaptığı ilk 20 mücadelede 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşamıştı.