Solskjaer’in İstanbul’a ne zaman geleceği belli oldu. Beşiktaş’a imza atacak

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Solskjaer’in İstanbul’a ne zaman geleceği belli oldu. Beşiktaş’a imza atacak

Beşiktaş’ın teknik direktörlük için anlaşmaya vardığı Ole Gunnar Solskjaer’in İstanbul’a ne zaman geleceği belli oldu. 51 yaşındaki teknik adam ile 1,5 yıllık sözleşme imzalanacak.

Beşiktaş uzun süredir devam eden teknik direktör arayışında mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar son olarak Manchester United'ı çalıştıran ve 3 yıldır da UEFA'da maç analisti olarak görev yapan Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşmaya vardı.

Siyah-beyazlılar, 51 yaşındaki Norveçli çalıştırıcı ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

TRT Spor'da yer alan habere göre, Solskjaer'in bugün saat 15.00 civarında İstanbul'da olması bekleniyor.

Solskjaer'in İstanbul’a geldikten sonra Beşiktaş’ın Samsunspor’a karşı oynayacağı maçı tribünden takip edeceği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın Athletic Bilbao maçında ise takımın başında olması bekleniyor.

Solskjaer kariyerinde Molde, Cardiff ve Manchester United'da teknik direktörlük görevinde bulundu. 51 yaşındaki teknik adam kariyerinin en iyi dönemini Molde’de geçirirken Cardif ve Manchester United’da ise beklentilerin altında kalmıştı. Tecrübeli teknik adam geçen sezon da Beşiktaş’ın gündemine gelmiş ancak anlaşma sağlanamamıştı.

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