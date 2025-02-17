Solskjaer’in reçetesi Beşiktaş’ı ayağa kaldırdı

Kaynak: Milliyet
Solskjaer’in reçetesi Beşiktaş’ı ayağa kaldırdı

Beşiktaş’ta teknik direktörlüğe Ole Gunnar Solskjaer’in gelişi ile birlikte ortaya konan iyi oyun dikkat çekiyor. Norveçli teknik adam doğru teşhisi koyarak oluşturduğu oyun planı ile siyah beyazlıların çıkışa geçmesinde kilit rol oynadı.

Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan Beşiktaş, oynadığı futbolla taraftarlarına umut vermeye başladı. Şampiyonluk yarışında ezeli rakiplerinin gerisinde kalan siyah beyazlılarda, Süper Lig'deki Sivasspor ve Trabzonspor galibiyetlerinin ardından moraller yerine geldi.

Solskjaer'in öğrencileri bu maçlarda sergiledikleri pozitif futbolla alkışları toplarken, Norveçli teknik adam Athletic Bilbao’yu 4-1 yendikleri UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında ise son dönemin en iyi futbolunu oynatmıştı.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Beşiktaş'taki bu olumlu değişimin arkasında siyah beyazlı takımın orta sahasında yaşanan sorunların çözülmesi yatıyor.

Al Musrati, Cher Ndour ve Jean Onana’nın gönderilmesine onay veren Solskjaer orta sahada yaşanan sıkıntıyı Joao Mario ve Oxlade Chamberlain ile büyük ölçüde giderdi.

Gedson Fernandes’in yanına bu ikiliyi monte eden Norveçli hoca, yüksek enerji ve pasa dayanan bir oyun inşa etmeye başladı. Rafa Silva ve Milot Rashica bu oyuna çok çabuk uyum sağladı.

Beşiktaş’ın hücum karakterli futbol oynamaya başlamasıyla birlikte savunmada yaşanan sorunlar da azaldı. Siyah beyazlılar son 3 resmi maçını kazanırken rakip fileleri 6 kez havalandırırken kalesinde 1 gol gördü.

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