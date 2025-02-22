Solskjaer’in takıma en büyük katkısını açıkladılar: 3 önemli dokunuş yaptı

Beşiktaş, Süper Lig’in 25. Haftasında Eyüpspor’a konuk olduğu maçı 3-1 kazandı. Beşiktaş’ın golleri Rafa Silva, Semih Kılıçsoy ve Rashica’dan geldi. Eyüpspor’un tek golünü ise Tayfur Bingöl kaydetti. Siyah beyazlılar böylece galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Spor yazarları maç sonrası yaptığı değerlendirmede Teknik Direktör Solskjaer’in takıma yaptığı dokunuşlara dikkat çekti. Yapılan yorumlarda Norveçli teknik adamın yaptığı 3 önemli dokunuşun altı çizildi.

Maç sonrası yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

Serkan Akcan (Fanatik): Özetle bu sezonun en iyi performanslarından birini izlemiş olabiliriz. Üstelik henüz 40. saniyede Tayfur’un golüyle geri düşmesine rağmen bu geri dönüşe imza atabilmek gerçekten büyük iş. Solskjaer’in ilk geldiğinde oynadığı Bilbao maçından bu yana en iyi futboldu Beşiktaş’ın ilk yarıda oynadığı. Şayet İmmobile, Rafa ve Mario’ya biraz ayak uydurabilse tek devrede hattrick yapması işten bile değildi.

Fatih Doğan (Sabah): Tek kişilik bir Rafa Silva gösterisi belki denemez ama orkestra şefi gibiydi. Kendi başlattığı atakta Immobile'den aldığı asisti gole çevirerek liderliğini, sağ çizgiden adrese teslim ortayla Rashica'ya attırdığı golde zekâsını, Semih'e yaptığı ara pasında klasını gösterdi. Kaçan ve direkten dönen toplarda da başroldeydi.

Bilal Meşe (Milliyet): Oyunu domine eden Beşiktaş olası iş kazasına 60’ta Semih’in golüyle set çekti. Evet, Semih ne zaman forma giyse, gol arıyor, yılmıyor, ama bir türlü bulamıyordu, dün attığı gol bence onu hayata döndürdü. Yeni transfer Keny Arroyo 76’da oyuna girdi. Kumaşı iyi, takıma ısındıkça faydalı olacağını gösterdi. Kartal’da bir kıpırdanma, bir uyanış var. Erken gol yese de pes etmiyor, çabuk reaksiyon gösteriyor, geriye düştüğü maçı üç puanla kapatıyor. Eee büyük takım olmak da burada yatıyor. Kartal zirveyi kaçırsa da klasmana doğru kanat çırpıyor, taraftarını da tribünlere çekmeye devam ediyor.

Uğur Meleke (Hürriyet): Norveçli teknik adam, Sivas’ta Beşiktaş’ın temel probleminin ‘geriden çıkarken yapılan kolay top kayıpları’ olarak açıklamıştı. O gün Beşiktaş’ın orta sahasını değiştirdi, Gedson’un yanına Oxlade’i ekledi. O günden beri Beşiktaş daha anlamlı çıkıyor geriden. Mert Günok’un Solskjaer öncesi son 3 maçta uzun top ortalaması 26... Sivas-Trabzon ve Eyüp maçlarındaysa bu sayı 11’e gerilemiş. Sezon başından beri Mert’le anlamsız uzun top problemini çözdü Solskjaer. Dünün Beşiktaş adına en dikkat çekici detaylarından biri de, oyunun yönünü soldan sağa uzun toplarla çevirme becerisiydi. Sol kanatta birkaç pas yapıldıktan sonra özellikle Joao Mario, kros toplarla oyunun yönünü Svensson-Rashica’ya çevirdi. Ve böylece dengesini bozdular Eyüp savunmasının.