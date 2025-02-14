Solskjaer’in Trabzonspor maçı 11’i bir oyuncu dışında belli

Beşiktaş Süper Lig'in 24'üncü haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Yarın akşam saat 19.00'da başlayacak mücadele Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Ligde 6. sırada yer alan siyah beyazlıların hedefi, öncelikli olarak ligdeki maçlarını kazanamak ve ilk dört içinde yer almak. Bunun için seri galibiyetlere ihtiyacı olan Beşiktaş, 7. haftadan 24. haftaya kadar bu konuda başarılı olamadı. 15 haftadır üst üste iki maçını kazanmayan Kara Kartallar, yarın Trabzonspor'u yenmesi halinde 7. haftadan sonra ilk kez iki maçını art arda kazanmış olacak.

Lige Samsunspor, Antalyapsor ve Sivasspor galibiyetleriyle başlayan Beşiktaş, 5. haftada Trabzonspor ile berabere kalmış, ardından Eyüp ve Kayserispor'u yenmişti. Kayseri galibiyetinden sonra sürekli düşüşte olan siyah beyazlılar, ligde o tarihten sonra iki maçını üst üste kazanamadı. Beşiktaş, yeni teknik direktörü Solskjaer ile çıktığı 2 lig maçında da 1 beraberlik 1 galibiyet aldı.

SOLSKJAER BİR OYUNCU DIŞINDA ONBİRİNİ BELİRLEDİ

Teknik direktör Solskjaer Trabzonspor maçının onbirini, bir futbolcu dışında hemen hemen belirlemiş durumda.

Kalede Mert Günok'a görev verecek olan Solskjaer, defans hattını Svensson, Uduokhai, Emirhan ve Masuaku'dan oluşturacak. Takıma yeni katılan iki futbolcu olan Hadziahmetovic ve Elan Ricardo ikilisinden, Hadziahmetovic, altı numarada oynamak için bir adım önde görünüyor. Hadziahmetoviç'in yanında oynayacak futbolcu ise sakatlığı nüksetmez ise Gedson Fernandes. Fernandes'in hazır hale gelmemesi durumunda Joao Mario orta sahaya diğer aday durumunda. Hücum hattını Rashica, Rafa Silva ve Muçi'den kurması beklenen Solskjaer'in santraforu İmmobile olacak.