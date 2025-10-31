

Stockholm İl İdaresi'nin yaptığı açıklamaya göre keşif, Stockholm County bölgesinde, göl kenarındaki yazlık bir evin yakınlarında gerçekleşti. Yapılan açıklamada hazineyi bulan kişinin kimliği gizli tutuldu.

20 BİNE YAKIN MADENİ PARA İÇERİYOR

Yetkililer, bulunan eşyaları "olağanüstü büyük ve iyi korunmuş bir Ortaçağ gümüş hazinesi" olarak nitelendirdi. Yaklaşık 6 kilogram ağırlığındaki hazine, 20 bine yakın madeni para içeriyor.

Stockholm İl İdaresi'nde görev alan antik eser uzmanı Sofia Andersson, şaşırtan keşfi değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

"Bu, İsveç'te şimdiye kadar bulunmuş en büyük Orta Çağ gümüş hazinelerinden biri. Henüz tam sayım yapılmadı ama ilk tespitlere göre 20 bin madeni parça içeriyor."

PİSKOPOS PARALARI DA İÇERİYOR

Hazine içinden çıkan sikkeler arasında Kral Knut Eriksson dönemine ait bir 12. yüzyıl parası ve Gotland Adası'nda basılmış kilise tasvirli bir madeni para da yer alıyor. Arkeologlar ayrıca bir kısmında asa tutan bir piskopos figürü bulunan özel "piskopos paraları" keşfetti.İsveç yasaları kapsamında tarihi eser bulan vatandaşların bunu devlete bildirmesi zorunlu.