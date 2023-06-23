Solucanotu neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk
İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan solucanotunun faydaları dikkat çekti.
SOLUCANOTU NEDİR?
Bileşikgiller familyasından; Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesinde doğal olarak yetişen bir bitkidir. Taze bitkinin çiçekleri kullanılır.
SOLUCANOTUNUN FAYDALARI
- Bağırsak solucanlarını düşürür.
-Sindirim sistemini uyarır, iştah açar. Hazımsızlığı en aza indirger.
-Regl dönemini kolaylaştırır.
-Bedeni güçlendirici toniktir.
-Çeşitli cilt koşullarını tedavi eder.
- Sinirleri sakinleştirir.
-Bakterileri öldürür.
-Kalp rahatsızlıklarında kullanılır.
-Uyuz hastalığında dıştan kullanılan yararlı bir losyon olur.
NASIL KULLANILIR?
Yarım kahve kaşığı solucanotu demliğe konur ve üzerine 300-500 ml kaynarsu ilave edilerek 5-10dakika demlemeye bıraktıktan sonra süzülerek içilir.
UYARI: Zehirli olaması nedeniyle tarife uyularak çayı içilmeli ve 4 haftadan fazla kullanılmamalıdır.
Gebelikte soluncanotu alınmamalıdır.