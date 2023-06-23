Solucanotu neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan solucanotunun faydaları dikkat çekti.

SOLUCANOTU NEDİR?

Bileşikgiller familyasından; Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesinde doğal olarak yetişen bir bitkidir. Taze bitkinin çiçekleri kullanılır.

SOLUCANOTUNUN FAYDALARI

- Bağırsak solucanlarını düşürür.

-Sindirim sistemini uyarır, iştah açar. Hazımsızlığı en aza indirger.

-Regl dönemini kolaylaştırır.

-Bedeni güçlendirici toniktir.

-Çeşitli cilt koşullarını tedavi eder.

- Sinirleri sakinleştirir.

-Bakterileri öldürür.

-Kalp rahatsızlıklarında kullanılır.

-Uyuz hastalığında dıştan kullanılan yararlı bir losyon olur.

NASIL KULLANILIR?

Yarım kahve kaşığı solucanotu demliğe konur ve üzerine 300-500 ml kaynarsu ilave edilerek 5-10dakika demlemeye bıraktıktan sonra süzülerek içilir.

UYARI: Zehirli olaması nedeniyle tarife uyularak çayı içilmeli ve 4 haftadan fazla kullanılmamalıdır.

Gebelikte soluncanotu alınmamalıdır.