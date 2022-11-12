Soluk borusuna şeker kaçan çocuğun kurtarılma anları nefes kesti

Elazığ'da soluk borusuna şeker kaçan çocuk, bir hastanenin acil servisinde yapılan müdahaleyle kurtarıldı.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, ismi öğrenilemeyen bir çocuğun soluk borusuna şeker kaçtı. Durumu fark eden aile, çocuğu özel bir hastanenin acil servisine yetiştirdi.

O sırada serviste bulunan Başhekim Yusuf Kenan Aydın'ın yaptığı müdahaleyle çocuk kurtuldu.

Çocuğun acil servise girişi ve doktorun müdahalesi güvenlik kamerasına yansıdı. (AA)