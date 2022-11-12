12 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Soluk borusuna şeker kaçan çocuğun kurtarılma anları nefes kesti

Soluk borusuna şeker kaçan çocuğun kurtarılma anları nefes kesti

Elazığ'da soluk borusuna şeker kaçan çocuğun kurtarılma anları hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 09:37
Takip Et

Soluk borusuna şeker kaçan çocuğun kurtarılması

Soluk borusuna şeker kaçan çocuğun kurtarılma anları nefes kesti
+
Aa
-

Elazığ'da soluk borusuna şeker kaçan çocuk, bir hastanenin acil servisinde yapılan müdahaleyle kurtarıldı.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, ismi öğrenilemeyen bir çocuğun soluk borusuna şeker kaçtı. Durumu fark eden aile, çocuğu özel bir hastanenin acil servisine yetiştirdi.

O sırada serviste bulunan Başhekim Yusuf Kenan Aydın'ın yaptığı müdahaleyle çocuk kurtuldu.

Çocuğun acil servise girişi ve doktorun müdahalesi güvenlik kamerasına yansıdı. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ünlü turizm firması iflas bayrağını çekti: Tüm çalışanları işten çıkarıldı, sahibine ulaşılamıyor
1
﻿Ünlü turizm firması iflas bayrağını çekti: Tüm çalışanları işten çıkarıldı, sahibine ulaşılamıyor
﻿Ünlü turizm firması iflas bayrağını çekti: Tüm çalışanları işten çıkarıldı, sahibine ulaşılamıyor
﻿AKP'li eski bakan Zeki Ergezen'in oğlu Muaz Ergezen babasını hasta yatağında ziyaret eden Mansur Yavaş’a yıllar sonra bunu reva gördü
2
﻿AKP'li eski bakan Zeki Ergezen'in oğlu Muaz Ergezen babasını hasta yatağında ziyaret eden Mansur Yavaş’a yıllar sonra bunu reva gördü
﻿AKP'li eski bakan Zeki Ergezen'in oğlu Muaz Ergezen babasını hasta yatağında ziyaret eden Mansur Yavaş’a yıllar sonra bunu reva gördü
﻿İstanbul Başakşehir SYDV işçi alacak
3
﻿İstanbul Başakşehir SYDV işçi alacak
﻿İstanbul Başakşehir SYDV işçi alacak
﻿Erdoğan- Bahçeli görüşmesinden sızan karar... Gazeteci Fatih Ergin canlı yayında açıklandı
4
﻿Erdoğan- Bahçeli görüşmesinden sızan karar... Gazeteci Fatih Ergin canlı yayında açıklandı
﻿Erdoğan- Bahçeli görüşmesinden sızan karar... Gazeteci Fatih Ergin canlı yayında açıklandı
﻿Bahçe duvarında kullanılmış: Eski mezar taşı korumaya alındı
5
﻿Bahçe duvarında kullanılmış: Eski mezar taşı korumaya alındı
﻿Bahçe duvarında kullanılmış: Eski mezar taşı korumaya alındı
﻿İtalya Başbakanı Meloni'den çarpıcı Türkiye itirafı. Milyarlarca Euro harcadık
6
﻿İtalya Başbakanı Meloni'den çarpıcı Türkiye itirafı. Milyarlarca Euro harcadık
﻿İtalya Başbakanı Meloni'den çarpıcı Türkiye itirafı. Milyarlarca Euro harcadık
﻿Federasyon Atatürk'ü unuttu. Maçlarda saygı duruşu yapılmadı
7
﻿Federasyon Atatürk'ü unuttu. Maçlarda saygı duruşu yapılmadı
﻿Federasyon Atatürk'ü unuttu. Maçlarda saygı duruşu yapılmadı
﻿İzmir İzelman işçi alacak
﻿İzmir İzelman işçi alacak
﻿İzmir İzelman işçi alacak
﻿Sahil Güvenlikten düzensiz göçmen operasyonu
﻿Sahil Güvenlikten düzensiz göçmen operasyonu
﻿Sahil Güvenlikten düzensiz göçmen operasyonu
﻿Çanakkale Geyikli Belediyesi işçi alacak
﻿Çanakkale Geyikli Belediyesi işçi alacak
﻿Çanakkale Geyikli Belediyesi işçi alacak
﻿İstanbul Spor Etkinlikleri personel alacak
﻿İstanbul Spor Etkinlikleri personel alacak
﻿İstanbul Spor Etkinlikleri personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.