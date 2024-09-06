Soluk borusuna yiyecek kaçan öğretmen hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Elazığ Hankendi Ortaokulu'nda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yapan 28 yaşındaki Nurullah Kaya, üç gün boyunca okula gitmeyince yakınları endişelendi. Kaya’ya ulaşamayan yakınları, öğretmenin yalnız yaşadığı eve gitti. Çilingir yardımıyla kapıyı açan yakınları, Kaya’yı yerde hareketsiz halde buldu.

Durumun hemen 112 acil sağlık ekiplerine ve güvenlik güçlerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Kaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan otopsi sonucu, Kaya’nın soluk borusuna yemek kaçtığı ve üç gün önce vefat ettiği tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.