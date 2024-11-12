Solun bölücülüğünden Kemalistler rahatsız

ABD ülkemizde bölücü yıkıcıların arkasında... Her türlü desteği sağlıyorlar. Para verin diyorlar para veriyorlar, silah verin diyorlar silah veriyorlar, Türkiye’nin önünü kesin diyorlar, dolaydan Türkiye’nin önünü de kesiyorlar.

Donald Trump, Türkiye’ye karşı git-gel oynamadı mı? Recep T. Erdoğan’la görüştü. Diğer taraftan, Türkiye’nin de kırmızı çizgisi Kudüs’ü İsrail’in başşehri olarak tanıdı. ABD elçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıttı. Kafası bozuldu Türkiye’nin cumhurbaşkanına en ağır mektubu yolladı.

Trump, niye bu mektubu yolladı biliyor musunuz?

Türkiye, 9 Ekim 2019’da Suriye’de de PKK’ya karşı Barış Pınarı Harekâtı’nı başlattı. Aynı gün ABD Başkanı Donald Trump, R. T. Erdoğan’a mektup yazdı. Mektup, 16 Ekim 2019 akşamı, ABD’nin basın yayın organlarında yayınlandı. Trump, R. T. Erdoğan’a Suriye’de PKK’lılarla anlaşmayı tavsiye ediyordu. Ama nasıl tavsiye ediyordu? “Sert adam olma, Aptal olma!” diyordu.

Trump mektubunda, Suriye’deki PKK’nın başı “Mazlum Kobani”, “Şahin Cilo” takma adlarını kullanan Ferhad Abdi Şahin’e “General Mazlum” diye hitap edecek kadar kendinden geçmişti.

ABD deyince iliklerine kadar irkilen bizim soldan, ABD’nin başkanı Trump’a karşı bir öfke seli aktı mı?!

Trump’tan sonra ABD başkanı olan Joe Biden, Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanıyla görüşmedi bile... PKK’ya binlerce TIR’la silah taşımaktan vakit bulamamış olmalı!

Arada Türk soluna niçin kendiniz olamıyor, bölücülerin/yıkıcıların rengini sıvanıyorsunuz, diyorum.

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DEM/PKK yakınlaşmasının bariz örneğini CHP’nin yeni yönetiminde görüyoruz. DEM/PKK’nın has adamı Tuncer Bakırhan, “Çok iyi bilsinler ki Seyit Rıza ne yaptıysa, Şeyh Sait ne yaptıysa, Mazlumlar, Denizler, Sakineler ne yaptıysa Kürt halkı da onların yaptığını yapacaktır.” sözleri Mustafa Kemal’e isyandır, Türkiye’ye isyandır.

Bu DEM’ciye en sert cevabı CHP’nin genel başkanı Özgür Özel vermesi gerekirken, “solculuk” adına, koruyucu sözler ediyor.

Çok insan solun sapmalarından, Türkiye bütünlüğüne karşı saplantılarından rahatsız.

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Önceki günkü yazım üzerine bana gelen bir mektup bize çok şey anlatıyor. (Mektup yazandan izin almadığım için isminin baş harflerini veriyorum.)

“Sayın Arslan Tekin!

Türkiye’ye özgü bir Sosyalizm olan Kemalist düşünceli bir insan olarak söylüyorum ki; Türk solu ve Etnikçilik üzerine yazdığınız eleştiriler kesinlikle doğrudur. Bunlar sol kesim tarafından bilinmiyor ya da gizlenmeye çalışılıyor. Yıllardır bunun mücadelesini veriyorum.

Ne yazık ki; Türk solu Osmanlı’dan bu yana Etnikçi/Kürtçü siyasetin ve Bolşevikliğin ajanları olmuşlardır. (En azından geniş bir kısmı) Bunların hepsi belgelidir.

Öyle ki; TKP’nin ilk kadroları Mustafa Suphi, Şefik Hüsnü, Hikmet Kıvılcımlı vb., Sovyet Rusya da yetişmiş ve Sovyet Rusya’ya o kadar angaje olmuşlardır ki, TKP(THİF), “Türkiye sosyalisti” olmak yerine, Sovyetlerin Türkiye’deki şubesi gibi hareket etmişler, talimatları ve maddi desteği oradan almışlardır. Bu nedenle İstiklal savaşında İstanbul grubunun başında olan Şefik Hüsnüler Ankara hükümetine destek vermemiş, aksine Atatürk ve Cumhuriyete karşı konumlanmışlardır. Mustafa Suphi ise Bakü’de kurduğu TKP ile, Bolşevik partisinin talimatıyla ve yönlendirmesiyle Anadolu'ya Rusya tabiiyetindeki esir Türklerden oluşan bir Bolşevik ordusunu sokmaya çalışmış ve Ankara hükümetinin engellemesi ile bu girişim sonuçsuz kalmıştır.

Bu konuda size kaynak olarak eski ODTÜ öğretim görevlisi Yıldırım Koç’un Veryansın TV’deki yazıları ve THİF tarihi üzerine araştırmalar yapan Mete Tunçay ve Erden Akbulut’un kitaplarını öneriyorum. (M. E.)”

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“Sol”un bölücülüğünden rahatsız “Kemalistler” var. Rahatsız olmayan ve hatta destekleyenlerin başını çeken sol kesim ise CHP’nin yeni yönetimi.

Birçok kalem CHP yönetiminin çarpıklığına dikkati çekiyor.