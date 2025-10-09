Bandırma'da sürücü E.D. yönetimindeki 10 APE 485 plakalı kamyonet, Atatürk Caddesi üzerinde şehir merkezi istikametine seyir halindeyken solun soluna bakmadan karşıya geçmek isteyen 72 yaşındaki A.A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya havaya yükselip asfalt zemine çakıldı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı A.A., ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sürücü E.D.’nin sürücü belgesinin bulunduğu ve yapılan kontrolde alkolsüz olduğu tespit edildi.Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.