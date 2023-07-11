Solunum ve kalp hastaları ne zaman evden çıkmamalı

Halk Sağlığı Başkanı Uzman Dr. Cihat Adın, solunum ve kalp hastalarının ne zaman evden çıkmaması gerektiğini açıkladı…

Solunum ve kalp hastaları ne zaman evden çıkmamalı

Uzman Dr. Cihat Adın toz taşınımının Afrika ve Arabistan çöllerinden bölgeye kadar atmosferin yüksek tabakalarında yere inmeyen küçük boyutlu partiküllerin havada taşınmasıyla gerçekleşen bir doğa olayı olduğunu ifade etti. Bu tarz durumlarda bilhassa astımı, alerjik akciğer hastalıkları, solunum yolu rahatsızlıkları, kronik akciğer hastalığı, KOAH hastalığı, kalp hastalığı olan bireylerin bilhassa önümüzdeki birkaç gün boyunca dışarıya çıkmaması gerektiğini belirten Dr. Adın, “Dışarıya çıkması eğer zorunlu ise N95 dediğimiz maskeleri kullanması, mümkün değilse normal maske kullanmasını önermekteyiz. Kapı ve pencerelerin kapalı tutulması bir yağış gerçekleştiği halde yağıştan sonra da birkaç gün boyunca bu tedbirlere dikkat edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda bazı solunumsal rahatsızlıkları, kalp rahatsızlıklarını tetiklediğini ve bunların ciddi sonuçlar doğurabildiğini yer yer gözlemlemekteyiz” dedi.


(İHA)

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