Soma davasında karar! 301 işçi hayatını kaybetmişti

Kamu görevlilerinin yargılandığı davada, 10 kişi beraat etti. 16 kişiye 5'er ay, iki kişiye ise 6 ay 7 gün hapis cezası verildi.

Karar sonrası açıklama yapan madenci ailelerinin avukatlarından Murat Kemal Gündüz, hakimin mütalaaya uyarak cezalar verdiğini belirterek, "Toplam 28 sanıktan 10'u hakkında beraat kararı verdi. Gerekçesini şu anda bilemiyoruz. Daha sonra açıklamalar görünecektir. 18 sanık hakkında ise 5 ay ila 6 ay 7 gün arasında değişen mahkumiyet kararı verildi." dedi.

"HALKIN YARGIYA GÜVENİ KALMADI"

Madende hayatını kaybeden Uğur Çolak’ın annesi Gülsüm Çolak, karara sert tepki gösterdi. Çolak, “Aynı acıyı bize yeniden yaşattılar. Halkın yargıya güveni kalmadı. Biz adalet isterken avukatlarımız içeri bile alınmadı. Bize reva görülen bu mu?” ifadelerini kullandı.

Erdoğan Köse’nin eşi Gülfidan Köse ise, “İstediğimiz adaleti bulamadık. Eşimin değeri 5 ay hapis cezasıymış demek ki… Ama bu burada bitmez, mücadelemiz sürecek” dedi.

"ADALETSİZLİĞE KARŞI MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Dava avukatlarından Mürsel Ünder ise kararın ardından yaptığı açıklamada, “Soma Katliamı’nın üzerinden 11 yıl geçti. Bugün yine bir kırılma noktasındayız. Facianın gerçek sorumluları olan dönemin Başbakanı, Enerji ve Çalışma Bakanları, madenciye tekme atan bürokratlar hâlâ dokunulmazlık zırhının arkasında. Bugün verilen cezalar, 301 ölü ve 162 yaralı için aylarla sınırlı kaldı. Ne sanıklar duruşmalara geldi ne de kamu görevlileri gerçek anlamda hesap verdi. Cezasızlık politikası devam ediyor. Biz bu adaletsizliğe karşı mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.