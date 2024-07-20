Soma’da kayıp madenci12 saat sonra bulundu

Mesai saatinin bitmesine kısa bir süre kala maden ocağından ayrılan H.A., ailesiyle yaptığı son telefon görüşmesinde "Hakkınızı helal edin" diyerek ortadan kayboldu.

Bu durumdan endişelenen ailesi, H.A.’nın intihar etmesinden şüphelenerek durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine AFAD, JAK ve AKUT ekipleri bölgedeki arama çalışmalarına başladı.

Maden ocağının güvenlik kameralarında, H.A.’nın madenden çıkış yaparak dere yatağından ormanlık alana doğru yürüdüğü tespit edildi.

Bu bilgiler doğrultusunda aramalarını yönlendiren ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 12 saat süren bir operasyonun ardından H.A.’yı Efkaftepe Mahallesi yakınlarındaki kırsal bir alanda sağ olarak buldu.

Telefon ve cüzdanı gibi kişisel eşyalarını ormanlık alanda bırakan H.A., iz takibi yapan ekipler tarafından güvenli bir şekilde kurtarılarak yetkililere teslim edildi.

Sağlık kontrolü için Soma Devlet Hastanesi’ne götürülen H.A.'nın durumu stabil.