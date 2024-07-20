Soma’da kayıp madenci12 saat sonra bulundu

Kaynak: İHA
Soma’da kayıp madenci12 saat sonra bulundu

Manisa’nın Soma ilçesinde 12 saat boyunca haber alınamayan maden işçisi H.A., Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu maden ocağından 12 kilometre uzaklıkta bulundu.

Mesai saatinin bitmesine kısa bir süre kala maden ocağından ayrılan H.A., ailesiyle yaptığı son telefon görüşmesinde "Hakkınızı helal edin" diyerek ortadan kayboldu.

Bu durumdan endişelenen ailesi, H.A.’nın intihar etmesinden şüphelenerek durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine AFAD, JAK ve AKUT ekipleri bölgedeki arama çalışmalarına başladı.

Maden ocağının güvenlik kameralarında, H.A.’nın madenden çıkış yaparak dere yatağından ormanlık alana doğru yürüdüğü tespit edildi.

Bu bilgiler doğrultusunda aramalarını yönlendiren ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 12 saat süren bir operasyonun ardından H.A.’yı Efkaftepe Mahallesi yakınlarındaki kırsal bir alanda sağ olarak buldu.

Telefon ve cüzdanı gibi kişisel eşyalarını ormanlık alanda bırakan H.A., iz takibi yapan ekipler tarafından güvenli bir şekilde kurtarılarak yetkililere teslim edildi.

Sağlık kontrolü için Soma Devlet Hastanesi’ne götürülen H.A.'nın durumu stabil.

aw251078-01.jpg

aw251078-02.jpg

aw251078-03.jpg

aw251078-04.jpg

aw251078-05.jpg

Son Haberler
İslam Memiş: Rekor düşüşe hazır olun Ekonomi
İslam Memiş: Rekor düşüşe hazır olun
Beşiktaş gol şov yaptı. 17'lik Mustafa Hekimoğlu damga vurdu Spor
Beşiktaş gol şov yaptı. 17'lik Mustafa Hekimoğlu damga vurdu
“Foşur Foşur Reis” Cem Özkök yaşlılara temizlik hizmetine katıldı Video
“Foşur Foşur Reis” Cem Özkök yaşlılara temizlik hizmetine katıldı
Devlet hastanesinde diş kaplama ücretleri ne kadar? Sağlık
Devlet hastanesinde diş kaplama ücretleri ne kadar?
Arda Turan mest oldu Spor
Arda Turan mest oldu
Trafikte sıkıştırılan motorcu saldırı anlarını sosyal medyada paylaştı Video
Trafikte sıkıştırılan motorcu saldırı anlarını sosyal medyada paylaştı
Bodrum'da 44 dereceyi bulan sıcaklık asfalt eritti Yerel Haberler
Bodrum'da 44 dereceyi bulan sıcaklık asfalt eritti