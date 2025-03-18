Soma’da uyuşturucuyla etkin mücadele

Manisa'nın Soma ilçesinde emniyet güçlerinin uyuşturucuyla mücadelesi takdir topluyor.
Soma'da ilk 3 aylık dönemde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili yazılı bir açıklama yayımlandı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
683 gram bonzai, 3 bin 900 adet sentetik hap, 70 gram metamfetamin, 45 adet ecstasy ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 239 bin 65 TL ele geçirilmiş ve Uyuşturucu Madde Ticaretinin yapıldığı tespit edilen 1 işyeri mühürlenmiştir. Yapılan geniş kapsamlı operasyonlar ile ilgili olarak 19 şahıs Uyuşturucu Madde Ticareti Suçundan, 3 şahıs Uyuşturucu Madde Kullanma suçundan tutuklanmıştır. Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.