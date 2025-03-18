Soma’da uyuşturucuyla etkin mücadele

Manisa'nın Soma ilçesinde emniyet güçlerinin uyuşturucuyla mücadelesi takdir topluyor.

Soma'da ilk 3 aylık dönemde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili yazılı bir açıklama yayımlandı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: