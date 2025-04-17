Somali Cumhurbaşkanının binlerce liralık hastane faturasını Türkiye ödedi. Oğlu motokuryeyi öldürmüştü

Hasan Şeyh Mahmud, 12 Nisan’da Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak üzere Türkiye’ye geldi. Forum kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Mahmud, ardından Ankara’ya geçerek göz muayenesi talebinde bulundu. Talebi hızlıca yerine getirilen Mahmud, hükümetle yakın ilişkileri olan bir özel göz hastanesinde muayene oldu.

Nefes’ten Haşim Kılıç’ın haberine göre, Somali Cumhurbaşkanı’nın muayene ücreti 35 bin TL olarak faturalandırıldı. Ancak Cumhurbaşkanlığı’nın sağladığı indirimle bu rakam 22 bin TL’ye düşürüldü ve masraflar tamamen Cumhurbaşkanlığı tarafından ödendi.

300 BİN TL’LİK GÖZLÜK TALEBİ REDDEDİLDİ

Muayeneyle yetinmeyen Mahmud, kalabalık bir koruma ekibiyle geldiği hastanede, cam ve çerçevesiyle birlikte 300 bin TL değerinde bir gözlük yazdırdı. Bu gözlüğün faturasını da Cumhurbaşkanlığı’na kestirmek isteyen Mahmud’un talebi, yüksek maliyet nedeniyle kabul edilmedi. Bunun üzerine gözlük masrafı, Somali’nin Ankara Büyükelçiliği’ne fatura edildi.

OĞLUNUN TRAFİK KAZASI VE PARA CEZASI

Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, 2023’te İstanbul Fatih’te aracıyla motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne sebep olmuştu. Olay sonrası açılan davada, Muhammed Mahmud “taksirle ölüme neden olma” suçundan önce 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra ceza 2,5 yıla indirildi ve mahkeme, sanığın kişisel durumu, ekonomik koşulları ve pişmanlık göstermesini dikkate alarak cezayı 27 bin 300 TL’lik adli para cezasına çevirdi.

VATANDAŞA 119 TL, CUMHURBAŞKANINA 22 BİN TL

Somali Cumhurbaşkanı’nın tüm muayene masraflarını karşılayan devlet, aynı hastanede bir Türk vatandaşının benzer bir muayenesi için yalnızca 119 TL kurum payı ödüyor. Türkiye genelinde şubeleri bulunan bu özel hastane, yüksek fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Standart muayene ücreti 2 bin 950 TL’den başlarken, SGK katkısıyla hastanenin kasasına bir muayeneden yaklaşık 3 bin 70 TL giriyor. Ek tetkiklerle bu miktar daha da artıyor. Vatandaşlar ise bu fahiş fiyatlar nedeniyle özel hastanelere yaklaşamıyor.