Somali Cumhurbaşkanının konvoyuna bombalı saldırı

Kaynak: AA
Somali Cumhurbaşkanının konvoyuna bombalı saldırı

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un konvoyuna bombalı saldırı düzenlendi.

Somali Enformasyon Bakanlığı, başkent Mogadişu'da, Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un konvoyuna bombalı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hirşabelle eyaletini ziyaret etmek üzere olan Cumhurbaşkanı Mahmud'un konvoyunun hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, sabah saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda çok sayıda sivilin öldüğü ve yaralandığı, Cumhurbaşkanı Mahmud'un ise saldırıdan kurtulduğu ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında, şu bilgiler paylaşıldı:

"Cumhurbaşkanı, saat 10.30 civarında Hirşabelle'ye doğru giderken Mogadişu'nun Hamar-jajab kavşağından geçen konvoyunu hedef alan patlama meydana geldi. Saldırı hedefine ulaşmadı."

Saldırıyı, Eş-Şebab örgütü üstlenirken, güvenlik güçleri patlamaya ilişkin yayın yasağı getirdi.

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