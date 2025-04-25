Somalı kadınlar Mardin’e kütüphane kurdu

Soma İlçe Müftülüğüne bağlı Zeytinli Camii Kur'an Kursunda eğitim gören kadınlar Manisa'nın Soma ilçesinden Mardin'e iyilik köprüsü kurdu.

Bu defa kütüphanesi olmayan köy okulunun kitaplarını temin eden Kur'an Kursu öğrencisi kadınlar bir kütüphanelik kitap temini sağlayarak bölgeye ulaştırdı.

Kurs Öğreticisi Figen Sarıpınar öncülüğünde kampanya başlatan Kur'an Kursu öğrencisi kadınlar, yaklaşık 2 aylık süreçte toparladıkları kitapları büyük bir özenle kolileyerek Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir köy okuluna ulaştırdı. Daha önce de aynı okula kış ayında bere ve eldiven gönderen kadınlar bu defa kütüphane kurdu. Öğrenciler çok sayıda kitabı görünce büyük sevinç yaşarken emeği geçenlere teşekkür etti.