Somalı kadınlar Mardin’e kütüphane kurdu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Somalı kadınlar Mardin’e kütüphane kurdu

Soma Zeytinli Camii Kur'an Kursunda eğitim gören kadınlar Mardin'de köy okulunda kütüphane kurdu.

Soma İlçe Müftülüğüne bağlı Zeytinli Camii Kur'an Kursunda eğitim gören kadınlar Manisa'nın Soma ilçesinden Mardin'e iyilik köprüsü kurdu.

Bu defa kütüphanesi olmayan köy okulunun kitaplarını temin eden Kur'an Kursu öğrencisi kadınlar bir kütüphanelik kitap temini sağlayarak bölgeye ulaştırdı.

Kurs Öğreticisi Figen Sarıpınar öncülüğünde kampanya başlatan Kur'an Kursu öğrencisi kadınlar, yaklaşık 2 aylık süreçte toparladıkları kitapları büyük bir özenle kolileyerek Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir köy okuluna ulaştırdı. Daha önce de aynı okula kış ayında bere ve eldiven gönderen kadınlar bu defa kütüphane kurdu. Öğrenciler çok sayıda kitabı görünce büyük sevinç yaşarken emeği geçenlere teşekkür etti.

Somalı kadınlar Mardin’e kütüphane kurdu

Somalı kadınlar Mardin’e kütüphane kurdu

Somalı kadınlar Mardin’e kütüphane kurdu

Somalı kadınlar Mardin’e kütüphane kurdu

Somalı kadınlar Mardin’e kütüphane kurdu

Somalı kadınlar Mardin’e kütüphane kurdu

Somalı kadınlar Mardin’e kütüphane kurdu

Son Haberler
Narin Güran cinayeti davasında kritik gün
Narin Güran cinayeti davasında kritik gün
Çin'den beklenmedik vergi hamlesi: İthal mallara muafiyet kapıda
Çin'den beklenmedik vergi hamlesi: İthal mallara muafiyet kapıda
Çift şerit bitmesi tehlikeyi getiriyor!
Çift şerit bitmesi tehlikeyi getiriyor!
Böbreklerinizi bitiren iki besin! Masum görünen katiller
Böbreklerinizi bitiren iki besin! Masum görünen katiller
Somalı kadınlar Mardin’e kütüphane kurdu
Somalı kadınlar Mardin’e kütüphane kurdu