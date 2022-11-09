Somali ordusu 100'e yakın Eş-Şebab üyesini etkisiz hale getirdi

(AA) - Somali Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamada, ordu ve istihbarat birimlerinin yaptığı ortak operasyonda, Aşağı Şabel'in Basra bölgesinde 50, Galgadud'un Elgorof bölgesinde 47 terör örgütü üyesinin öldürüldüğü belirtildi.
Kırsalda örgüte yönelik operasyonlarını genişleten Somali ordusu, bugün Galgadud'da stratejik önemdeki Wahbo bölgesini ele geçirmişti.
Yaklaşık 15 yıldır Eş-Şebab'ın kontrolünde olan ve başkent Mogadişu'nun kuzeyindeki Galgadud'un merkezinde yer alan Wabho'nun stratejik önemi bulunuyor.
Eş-Şebab, Galgadud bölgesinde ülkenin en büyük telekomünikasyon şirketi Hormuud'a ait altyapı tesisine bombalı saldırı gerçekleştirmişti.
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