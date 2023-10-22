Somali'de askeri tesise saldırı: 6 ölü

Editör: Özlem Kıral

Polis yetkilileri, Somali'nin başkentinin eteklerindeki bir askeri tesiste patlayıcı yüklü bir aracın patlaması sonucu dördü asker en az altı kişinin öldüğünü açıkladı.

Polis sözcüsü verdiği bilgide, Aşağı Shabelle bölgesinin Elasha Biyaha bölgesindeki askeri tesise düzenlenen intihar saldırısında beşi asker olmak üzere dokuz kişinin yaralandığını söyledi.

Saldırının sorumluluğunu radikal İslamcı grup Eş-Şebab üstlendi. Grup bu tür saldırıları sıklıkla gerçekleştiriyor.

Sosyal medya platformu X'te paylaşılan fotoğraflar, güvenlik üssünün ve çevredeki çok sayıda sivilin evinin tahrip olduğu patlamanın neden olduğu hasarın boyutunu gözler önüne serdi.

Elasha Biyaha sakini görgü tanığı Ayan Hussein telefonla yaptığı açıklamada, "Patlamanın sesi sağır ediciydi... ve gökyüzüne yükselen bir duman bulutu gördüm" dedi. Çok sayıda yaralının bir hastaneye taşındığını gördüğünü söyledi.

Somali federal hükümeti yıllardır El Şebab'la savaşıyor. Güvenlik güçleri son aylarda gruba yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.

Enformasyon Bakanı Daud Aweis gazetecilere verdiği demeçte, federal güçlerin 1.000 kilometrelik (621 mil) bölgeyi geri aldığı askeri saldırı sırasında yetkililerin gruba bağlı dört radyo istasyonunu kapattığını ve yaklaşık 3.800 El Şebab savaşçısını öldürdüğünü söyledi.