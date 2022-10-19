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Somali'de bombalı saldırı. 10 ölü

Somali'de Eş-Şebab terör örgütü tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 10 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 19:01
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Somali'de bombalı saldırı. 10 ölü

Somali'de bombalı saldırı. 10 ölü
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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Jalalaqsi bölgesinde bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, aralarında eski valinin de bulunduğu 10 kişi öldü.

Öte yandan, Hiran bölgesinde ise patlayıcı yüklü bir araçla Buulaburde semtindeki bir köprü havaya uçuruldu.

Patlama bölgesinden çekilen fotoğraflara göre, köprü araç trafiğine kapandı.

Patlamada ölenlerin olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. (AA)

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