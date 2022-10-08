Somali'de Eş-Şebab operasyonu: 14 örgüt üyesi öldürüldü

Somali Ulusal Ordu Radyosunca (SNA) yapılan açıklamada, Aşağı Şabel bölgesinde Eş-Şebab operasyonu düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.
Operasyonda 14 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, öldürülen Eş-Şebab üyeleri arasında örgüt elebaşlarından Muhammed Nur Shire'nin de bulunduğu kaydedildi.
Enformasyon Bakan Yardımcısı Abdirahman Adala, örgüt propagandasında kullanılan 40 sosyal medya hesabının da askıya alındığını duyurdu. (AA)
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.