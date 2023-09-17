Somali'de Etiyopyalı barış gücü askerlerine pusu kuruldu

AA muhabirinin saldırının düzenlendiği Bakol bölgesindeki yetkililerden aldığı bilgiye göre, terör örgütü mensupları, sabah saatlerinde Somali sınırından giriş yapan Etiyopyalı barış gücü askerlerinin konvoyuna pusu kurdu.
Saldırıda çok sayıda Etiyopyalı asker hayatını kaybederken, 8 örgüt mensubu da öldürüldü.
Yerel sakinler, şiddetli çatışma ve patlama sesi duyduklarını aktardı.
Eş Şebab, saldırıyı üstlendi.
Öte yandan, Somali ordusu Galmudug eyaletindeki çok sayıda köyü yeniden özgürleştirdiğini duyurdu.
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, geçen sene ülkede sık sık saldırılar düzenleyen Eş Şebab ile kapsamlı mücadele kararı almıştı.