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Somali'de terör örgütü Eş-Şebab üyesi 75 terörist etkisiz hale getirildi

Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik dünden bu yana devam eden operasyonlarda etkisiz hale getirilen örgüt üyelerinin sayısının 75'e yükseldiği bildirildi.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 16:09
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Somali'de terör örgütü Eş-Şebab üyesi 75 terörist etkisiz hale getirildi

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab üyesi 75 terörist etkisiz hale getirildi
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Somali ordusu, Eş-Şebab'a yönelik operasyonlarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, dünden beri Hiran bölgesinde yürütülen operasyonlarda 75 örgüt üyesinin öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Operasyonun yapıldığı Hiran bölgesinde çatışmalar devam ederken Eş-Şebab bölgedeki kabile liderlerini hedef almıştı.

Eş-Şebab terör örgütü Somali'de sık sık güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor. (AA)

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