Somali'de terör örgütü Eş-Şebab üyesi 75 terörist etkisiz hale getirildi

Somali ordusu, Eş-Şebab'a yönelik operasyonlarla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, dünden beri Hiran bölgesinde yürütülen operasyonlarda 75 örgüt üyesinin öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı.
Operasyonun yapıldığı Hiran bölgesinde çatışmalar devam ederken Eş-Şebab bölgedeki kabile liderlerini hedef almıştı.
Eş-Şebab terör örgütü Somali'de sık sık güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor. (AA)
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