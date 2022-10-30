Somali'de Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 100 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi

Somali Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin Ali Gadud bölgesinde Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 100 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklama, Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün meydana gelen bombalı saldırıların ardından geldi.

100'den fazla kişinin öldüğü, en az 300 kişinin yaralandığı terör saldırılarının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, terör örgütü Eş-Şebab ile kapsamlı şekilde mücadele edileceğini açıklamıştı.