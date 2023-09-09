Somalili anne çocuklarını yaşatmak için 13 gün boyunca kampa yürüdü

Hayatlarını sürdürmek için küçük çocuklarının yiyecek karşılığında kampta çalıştıklarını anlatan Shariifo, "Hayatımız hala zor, burada sabahları üç tane ekmek veriyorlar, başka bir şey yok. Sabah bulaşık yıkamaya giden 9 yaşındaki kızım Nasra para almıyor ama ona yemek veriyorlar. Eğer ona yiyecek veriyorlarsa burada aç oturmasın daha iyi." diye konuştu.