﻿Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Trepiano bölgesinde araca yerleştirilen bomba patladı.

Patlamanın ardından bölgeye çıkan yollar kapatıldı.

Patlama sesi şehrin farklı bölgelerinden duyuldu.

Ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Yoldan geçen 2 kişi yaralandı

Patlamada, Emniyet Müdürlüğü çalışanlarından birinin hedef alındığı ve o sırada yoldan geçen 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab sık sık sivil yerleşim alanlarını ve güvenlik tesislerini hedef alan bombalı saldırılar düzenliyor.